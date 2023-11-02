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Виновника массового ДТП арестовали в Керчи

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Суд вынес решение о заключении под стражу мужчины, которого обвиняют в массовом ДТП в Керчи. Жертвой аварии стал один человек.

По данным ИА «Крыминформ», после аварии 30 октября автомобилист скрылся. Он был задержан оперативниками уголовного розыска. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств»). Обвиняемый помещен под стражу на два месяца.

Авария произошла рано утром на шоссе Героев Сталинграда. Водитель автомобиля BMW влетел в стоящие на светофоре автомобили Daewoo, Nissan, Ford и Geely. Водитель Daewoo погиб. Еще четыре человека госпитализированы с различными травмами.

Автомобилисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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