СМИ рассказали о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони «вне себя» после разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Об этом 2 ноября пишет портал Affaritaliani со ссылкой на близкие к Мелони источники.

В публикации отмечается, что разговор итальянского премьера с Вованом и Лексусом является «сенсационной ошибкой, которая подвергла Мелони насмешкам со стороны россиян по такому деликатному вопросу, как украинский кризис».

По информации портала, Мелони в ярости на своих советников, в частности на Франческо Тало. Возглавляемая им служба фактически взяла на себя ответственность за инцидент.

«В ближайшее время ожидаются меры, и не исключено, что голова Тало может полететь с плеч», — говорится в сообщении.

Affaritaliani также отметил, что из-за этого звонка Мелони может потерять международный авторитет. Она рискует испортить свои отношения с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, поскольку оба лидера выступают за безоговорочную поддержку Киева. Также высказанная Мелони позиция об «усталости» от украинского конфликта может не понравиться президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, подчеркивается в публикации.

Накануне российские пранкеры опубликовали разговор с Мелони в Сети. В беседе с Кузнецовым и Стояляровым итальянский премьер признала, что многие устали от украинского конфликта и вскоре все поймут, что необходим выход из этой ситуации.

Она также заявила «африканским чиновникам», что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры.

В этот же день бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал Мелони за этот разговор. Политик уличил премьера в том, что ее оценка конфликта на Украине, которую она высказала пранкерам, расходится с той, которую она представляет своим согражданам.