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На Украине констатировали нехватку солдат ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: все обученные солдаты ВСУ погибли или ранены
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Фото: Global Look Press/Ximena Borrazas
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Все подготовленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) либо погибли, либо проходят лечение после ранений, а новых человеческих резервов у страны нет. Об этом 2 ноября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Необходимо 5–6 лет, чтобы подготовить армию. Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или погибли, или ранены», — заключил он в своем блоге на YouTube.

По мнению Соскина, хороших новостей для Украины с фронта сейчас быть объективно не может, и провал ВСУ неминуем. Он отметил, украинцы уже начали бросать на поле боя полученные ими немецкие танки Leopard, а российские силы сбивают все предоставленные Украине ракеты.

При этом президент страны Владимир Зеленский продолжает «бросать солдат на растерзание».

«Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а готовить новые нужно из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия», — отметил Соскин.

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1 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist сказал, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте.

Комментируя его заявление 2 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы ВСУ на поле боя абсурдно.

До этого, 15 октября, президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

5 октября глава государства указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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