В Глазове установили светофор на перекрестке с частыми ДТП
Светофор установили на перекрестке улиц Драгунова и Барышникова в Глазове (Удмуртия), сообщает пресс-служба городской администрации в четверг, 2 ноября.
Как пояснили в Госавтоинспекции, на этом участке происходит много ДТП. Была проведена комиссия по безопасности дорожного движения, в результате чего решили установить там светофорный объект. Он заработает 3 ноября.
Светофор вызывного типа уже смонтирован, пишет ИА «Сусанин». Для автомобилистов на нем постоянно горит зеленый сигнал. Чтобы он сменился на красный, пешеходам нужно приложить ладонь к сенсору и немного подождать.
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