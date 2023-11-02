Новый водовод построят в Орле за 1 млрд рублей

Водовод построят от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе в Орле. Объем финансирования объекта превысит 1 млрд рублей.

По словам губернатора Андрея Клычкова, реализация проекта позволит ввести в эксплуатацию свыше 330 тыс. кв. м нового жилья. Об этом пишет InfoOrel.ru. Кроме того, будет улучшено водоснабжение жилых домов, социально значимых и торговых объектов Заводского и Советского районов.

На текущий момент централизованная система водоснабжения не удовлетворяет потребности застройщиков, которые возводят новые дома. Наличие коммуникаций является одним из главных критериев при выборе строительных площадок.

Ранее сообщалось, что в Орле определились с подрядчиком, который займется установкой световых консолей на улицах. Стоимость контракта составила 8,1 млн рублей.