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На территории России ожидаются сильные осадки на ноябрьских праздниках

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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На всей территории России прогнозируется сложная ситуация с погодой в ноябрьские праздники. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 2 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Центральной России ожидается сильный дождь, в Южном федеральном округе (ЮФО) и в Крыму 3 ноября в пятницу ожидаются сильные осадки. Научный руководитель Гидрометцентра РФ также отметил, что ожидается гроза и усиление ветра до 20 м/с.

«Очень сильный дождь и летние явления: гроза, усиление ветра до 20 м/с, в Ростовской области, Адыгее тоже сильный дождь, в Краснодарском крае уже 3-го и 4-го, завтра и послезавтра, тоже сильный дождь, ливень, гроза, ветер до 20 м/с, на юге западной Сибири очень сложная погода, в Алтайском крае очень сильные осадки, гололед», — отметил Вильфанд.

Он также добавил, что гололед опасен тем, что лед, который появляется на проводах, может привести к проблемам с электроснабжением.

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Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра заявил, что погода зимой ожидается переменчивая. Температура, по словам Вильфанда, зимой будет колебаться — около и выше нормы, также может быть то оттепель, то мороз.

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