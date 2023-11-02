Жителей Крыма предупредили об ухудшении погодных условий

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Крыма в ближайшие сутки. В республике ожидаются дожди.

Согласно прогнозам, ночью и утром 3 ноября пройдут грозы. Ветер усилится до 20 м/с, пишет ИА SevastopolMedia.

Синоптики предупреждают о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, дорожными авариями и нарушением транспортного сообщения.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за приближения циклона. 6 и 7 ноября ожидаются сильные дожди с понижением температуры воздуха до –10 градусов.