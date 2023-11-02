В Турции ввели разрешительный порядок сдачи жилья в наем туристам

В Турции приняли закон, согласно которому желающие сдать в аренду туристам жилье на срок менее 100 дней должны получить специальное разрешение. Соответствующее постановление опубликовано в четверг, 2 ноября, в официальном правительственном издании Resmi Gazete.

«Чтобы сдавать жилье в аренду в туристических целях, необходимо получить разрешение до заключения договора аренды в туристических целях. Кроме того, у входа в дом <…> должна быть вывешена специальная табличка», — говорится в постановлении.

Лицензию будет выдавать министерство культуры и туризма страны. Также появится возможность получить разрешительный сертификат через губернатора. Кроме того, при подаче заявления необходимо представить согласие всех собственников, недвижимость которых располагается в этом здании, дополнило министерство.

«На тех, кто сдает в аренду дома <…> без соответствующего разрешения, будет наложен административный штраф в размере 100 тыс. турецких лир (около $3,5 тыс.)», — сообщается в публикации.

После такого штрафа нарушители в течение 15 дней должны получить лицензию, иначе на них наложат штраф в размере 500 тыс. лир (около $17,6 тыс.). Если в последующие 15 дней арендодатели не решат эту проблему, то штраф увеличат до 1 млн турецких лир (около $35,3 тыс.).

Ранее, 20 октября, власти Турции увеличили до $200 тыс. минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею. Раньше минимальная стоимость жилья составляла $50 тыс. в небольших городах и $75 тыс. в мегаполисах. Согласно новым правилам, выдача вида на жительство по владению недвижимостью возможна только в случае, если квартира стоит минимум $200 тыс.

Отмечается, что измененные правила получения ВНЖ коснутся тех, кто приобрел недвижимость после 16 октября.

Ранее, 25 января, сообщалось, что Анкара приняла решение ужесточить проверку заявок о предоставлении туристического ВНЖ. Отмечалось, что заявки, преследующие такие цели, как получение образования, воссоединение с семьей, проведение научных исследований или открытие своего бизнеса, должны быть поданы на соответствующие ВНЖ. То же самое касалось людей, обладающих недвижимостью в стране.