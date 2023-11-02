Два человека пострадали при пожаре в гараже в Якутии
Два человека пострадали в результате пожара в частном домовладении в Якутии. Специалисты устанавливают причины горения.
Информация о пожаре поступила в спасательную службу вечером 1 ноября. Огонь охватил гараж и баню на улице Юбилейной в Вилюйске. Ожоги получили женщина 1962 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.
Пожарные прибыли на место происшествия через пять минут. К моменту их приезда густой дым начал валить из-под крыши. Гараж поврежден на площади 30 кв. м, баня — на площади 15 кв. м. Жилой дом удалось отстоять.
Причины пожара и виновное лицо устанавливаются.
В Южно-Сахалинске 1 ноября произошло возгорание частного дома на улице Центральной. Два человека погибли.