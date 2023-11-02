Заболеваемость чесоткой снизилась на треть в Красноярском крае

В Красноярском крае с начала 2023 года на 35% сократилась заболеваемость чесоткой. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего заболели 70 человек, в их числе 14 детей. Случаи болезни зарегистрировали в Красноярске, Канске, Каратузском, Ачинском и Канском районах.

Специалисты отмечают, что заразиться можно в результате контакта с больным человеком, а также из-за использования общей одежды и постельного белья.

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году зарегистрировали рост заболеваемости коклюшем в 6,2 раза. Несмотря на то что коклюш считается детской инфекцией, на взрослых приходится 6,3% заболеваемости.