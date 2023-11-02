Циклон накрыл Кольское Заполярье

Мурманская область оказалась под влиянием циклона, который смещается с Финского залива на север Коми. Он принесет в Кольское Заполярье снег.

Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на Мурманское УГМС, днем температура будет опускаться до -7 градусов. В центральных районах Баренцева моря будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-18 м/с. На северо-западе возможно медленное обледенение судов.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве 2 ноября побила суточный рекорд 1942 года. В полночь термометры в столице показали +13,3 градуса, что на 1,1 градуса выше, чем прежнее достижение для 2 ноября 1942 года, +12,2 градуса. Также существует вероятность, что ночь на 2 ноября станет самой теплой в истории наблюдений и превысит показатель 1967 года.