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В МИДе заявили о намеках Болгарии оставить высылку журналиста РГ вне инфополя

Захарова: Болгария хотела оставить высылку журналиста РГ вне инфополя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Руководство Болгарии настойчиво намекало России, что ситуацию с аннулированием аккредитации корреспондента «Российской газеты» Александра Гацака следует оставить «вне информационного поля». Об этом 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В ситуации с российским корреспондентом в Болгарии нам еще настойчиво болгарские власти намекали на то, что нужно оставить это всё вне информационного поля», — отметила Захарова.

Дипломат также обратила внимание на игнорирование профильными международными структурами подобного обращения государств с профессиональными журналистами, в первую очередь российскими.

«Мы требуем постановки вопроса (профильными международными структурами. — Ред.) об абсолютно незаконном и аморальном поведении стран НАТО в отношении представителей журналистской профессии, в первую очередь российских», — отметила Захарова.

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Во вторник, 31 октября, Гацак сообщил руководству «Российской газеты» о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции. При этом журналист отметил, что причины решения озвучены не были.

Днем позже, 1 ноября, Захарова рассказала, что Россия примет ответные меры в отношении Болгарии после решения о высылке журналиста. Представитель МИДа назвала данное решение очередным противоправным ходом натовцев против российских журналистов.

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