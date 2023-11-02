Десятилетняя девочка погибла от удара током в Красноярском крае

Десятилетняя девочка получила смертельную электротравму в Ачинске (Красноярский край). Школьница поставила телефон на зарядку.

Инцидент произошел 1 ноября в жилом доме. По данным ИА KrasnoyarskMedia, девочка принимала ванну и держала в руках заряжающийся телефон. В какой-то момент школьница уронила устройство в воду, из-за чего ее ударило током. Тело погибшей обнаружили родственники.

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