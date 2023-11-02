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Песков отреагировал на ответ Меликова Нурмагомедову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Наведение порядка в регионе является прерогативой его главы. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Дагестана Сергея Меликова о привлечении к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента», — сказал Песков на брифинге 2 ноября.

Он подчеркнул, что Кремль поддерживает главу республики.

Ранее в этот день Меликов заявил, что после беспорядков в аэропорту Махачкалы наказание понесут те, кто совершал противоправные действия.

Так он ответил бывшему бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову, который предложил простить участников беспорядков. 1 ноября он сделал репост обращения чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова с просьбой смягчить ответственность для «молодых ребят» до административной и наказать тех, кто организовывал беспорядки через Telegram-каналы.

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Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По данным регионального минздрава, в результате пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. По информации главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, установлены личности 150 участников беспорядков, 83 человека уже задержаны. 31 октября стало известно, что суд в Дагестане арестовал пятерых участников беспорядков.

30 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Также российский лидер заявил о предпринимаемых извне попытках дестабилизации и раскола российского общества.

Позже, 31 октября, Меликов сообщил о полном восстановлении работы аэропорта Махачкалы, а также о том, что рычаги управления толпой были далеко за пределами республики. В тот же день стало известно, что суд в Дагестане арестовал пятерых участников массовых беспорядков.

Также 31 октября депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров оценил сумму причиненного аэропорту ущерба более чем в 285 млн рублей.

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