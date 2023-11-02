Заболеваемость ОРВИ снизилась на 34,1% в Еврейской автономной области

За минувшую неделю в Еврейской автономной области зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 34,1%. Об этом сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, пороговое значение заболеваемости среди детей до 2 лет снизилось на 40,2%, среди детей до шести лет — на 24,9%. При этом среди граждан старше 15 лет отмечен прирост на 28,7%.

Количество госпитализаций сократилось по сравнению с прошлой неделей, в больницы попали 12 человек.

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ отмечается в России за счет активизации механизмов передачи возбудителей инфекции и формирования организованных коллективов. К группам риска относят граждан старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, медицинских работников, сотрудников образовательных, транспортных и коммунальных организаций.