В Омске 300 единиц спецтехники чистят улицы от снега

Работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДБХ) в круглосуточном режиме продолжают бороться с последствиями непогоды в Омске. В четверг, 2 ноября, в уборке города от снега задействовано 250 рабочих и 300 единиц снегоуборочной техники, сообщает ИА «Омскрегион».

Дорожники прометают проезжую часть центральных магистралей, в частности проспекта Карла Маркса. Также специалисты очистили от снега мост имени 60-летия ВЛКСМ и улицу 10 лет Октября. Работы будут продолжены.

За минувшие сутки на дороги выходило 365 единиц снегоуборочной техники и были задействованы 258 человек. Работники УДБХ собрали около 1 тыс. куб. м снега. Всего с начала снегопада, который идет в областной столице уже несколько дней, вывезено более 2 тыс. куб. м.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 2 ноября в Омске ожидается мокрый снег и возможна гололедица.