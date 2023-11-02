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Песков прокомментировал интерес европейских лидеров к Казахстану

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Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан
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В интересе европейских лидеров к Казахстану нет ничего неожиданного, это нормальный процесс развития двусторонних отношений. Об этом 2 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я с вами не соглашусь, ничего внезапного нет. Казахстан развивает отношения с европейскими странами, это нормальный процесс. <...> Развивает отношения с теми государствами, которые больше соответствуют его интересам, это нормально. У нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Что касается заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Казахстан для венгров — это исторический дом, то здесь нет никакого противоречия, указал представитель Кремля. Песков пояснил, что у Венгрии и Казахстана есть одни исторические корни и их объединяет одна группа тюркских языков, в которую входит и венгерский.

«Это имел в виду Орбан», — добавил он.

Орбан 2 ноября находится с официальным визитом в Астане, где проводит переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. На встрече с казахстанским лидером он отметил, что ему «всегда приятно возвращаться домой», назвав причиной таких добрососедских отношений «тысячелетние общие корни».

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До этого, 1 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан для встречи с Токаевым. Лидеры двух государств провели переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудили вопросы международной и региональной ситуации.

Ранее, 12 апреля, агентство Bloomberg сообщало, что некоторые восточноевропейские атомные электростанции (АЭС) сейчас находятся в поисках новых поставщиков урана, чтобы понизить свою зависимость от ядерного топлива России. В качестве одного из альтернативных источников рассматривается Казахстан, отмечало СМИ, на который приходится более 40% от общего объема производства урана в мире. Известно, что в 2023 году Казахстан планирует поддерживать производство топлива на уровне 22 тыс. т.

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