Россия в ходе специальной военной операции по защите Донбасса и для обеспечения безопасности русского населения может пойти дальше и освободить еще пять областей Украины. Об этом 31 октября написал бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер.

«Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России», — указал он в своей статье для Consortium News.

Для примера Риттер рассказал о нынешней ситуации в районе Купянска Харьковской области, где российские военные стремятся создать еще один «полукотел», в результате чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены либо отступить, либо ввести войска, от которых уже ничего не осталось. Таким образом, для российских наступательных операций будет открыт другой участок фронта.

Он также добавил, что высокопоставленные лица США начали делать такие заявления, которыми постепенно как бы готовят американцев к тому, что ситуация на фронте складывается против Украины. В частности, о том, что Россия побеждает, говорит координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

За день до этого, 1 ноября, Риттер предположил, что Украина лишится еще до 30% своих территорий, если не закончит конфликт на приемлемых для РФ условиях. По его мнению, ВС РФ решат все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи в ходе спецоперации на Украине, а киевские власти уже находятся на грани коллапса.

Днем ранее он говорил, что западные СМИ уже готовят общественность к поражению Киева. Они делают это таким образом, чтобы обелить страны Запада и их влияние на конфликт, отметил эксперт. При этом он выразил уверенность, что у Украины изначально не было шанса на победу.

Кроме того, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom 20 октября заявил, что ВСУ могут потерпеть окончательное поражение с наступлением холодов. Президенту США Джо Байдену придется признать, что ошибался, когда полагал, что Россия якобы проигрывает, наоборот, РФ побеждает, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.