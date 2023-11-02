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Глава Дагестана рассказал о наказании для участников погромов в Махачкале. Главное

Глава Дагестана доложил Путину о мерах наказания для участников погромов в Махачкале
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, которые будут предприняты для наказания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом он рассказал 2 ноября журналистам. О чем еще он рассказал во время общения с прессой — в материале «Известий».

Сергей Меликов о мерах наказания для участников беспорядков в Махачкале

По словам главы региона, к ответственности привлекут всех, кто совершил уголовные и административные правонарушения по соответствующим статьям. Об этом он уже сказал президенту.

Меликов отметил, что выступает за справедливое наказание для всех участников беспорядков. При этом в первую очередь санкциям подлежат зачинщики этого «мероприятия» и те, кто нанес ущерб имуществу аэропорта.

Глава Дагестана указал, что самым главным итогом произошедшего стало то, что никто из гражданских и представителей правоохранительных органов не погиб, а пассажиры летевшего из Тель-Авива самолета не стали заложниками — их удалось эвакуировать и перевезти в другой аэропорт для дальнейшего транзита.

Меликов также отреагировал на просьбу бывшего бойца ММА Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков. Он рассказал, что лично знаком со спортсменом и глубоко уважает его. При этом он допустил, что боец мог не совсем верно понять его заявления.

Глава региона отметил, что наказание понесут только те, кто совершил правонарушения. Он подчеркнул, что перед законом равны все, поэтому по степени вины каждый будет нести ответственность за содеянное. Меликов также напомнил, что в ходе беспорядков пострадали три сотрудника полиции, были разгромлены витрины, разобрана брусчатка, и те, кто это сделал, ответят за свои поступки.

Сергей Меликов об увольнении чиновника

Глава Дагестана также сообщил, что уволил чиновника, принимавшего участие в погромах. Он указал, что подобное поведение недопустимо для представителя власти.

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