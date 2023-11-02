Работникам МЧС и членам их семей предоставят инструменты финансовой поддержки

ПСБ предоставит работникам МЧС и членам их семей инструменты финансовой поддержки. Это предполагает соглашение о долгосрочном сотрудничестве, подписанное председателем банка Петром Фрадковым и главой министерства Александром Куренковым.

В пресс-службе ПСБ уточнили, что документ «предусматривает взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания и зарплатных проектов, предоставление работникам, военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России и членам их семей банковских продуктов на льготных условиях, включая ипотеку и потребительское кредитование».

По словам Фрадкова, программы ПСБ дополнят систему государственной поддержки спасателей и членов их семей и будут способствовать реализации комплексной социальной политики МЧС.

Куренков добавил, что «реализация совместных проектов и программ преследует важную цель —повышение уровня социальной защищенности работников, военнослужащих и членов их семей».