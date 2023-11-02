Движение в сторону Москвы и Уфы ограничат на М-7 в Татарстане

В Татарстане в пятницу, 3 ноября, ограничат движение на 915-м км трассы М-7 «Волга». Это связано со строительством надземного пешеходного перехода.

Так, в направлении Москвы ограничения будут действовать с 1:00 до 3:00, в направлении Уфы — с 3:00 до 5:00, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу «Волго-Вятскуправтодора».

Также в четверг, 2 ноября, в дневные часы движение автомобилей возле участка строительства будет по одной полосе в каждом направлении. В штатном режиме движение продолжится после завершения монтажных работ.

Надземный переход возводят возле села Уреево-Челны Рыбно-Слободского района в транспортном коридоре Казань — Екатеринбург. Всего же на участке М-7 с 861-го по 987-й км построят 22 надземных пешеходных перехода. Они будут в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах.

Ранее, 2 ноября, сообщалось о решении продлить до Тюмени платную трассу М-12, которая строится между Москвой и Екатеринбургом. Ее переименуют в М-12 «Восток».