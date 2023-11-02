Три лесных пожара ликвидировали в Приморье за сутки

За минувшие сутки в Приморском крае ликвидировали три лесных пожара. Общая площадь горения превысила 900 га.

Возгорания зафиксировали в Партизанском и Шкотовском округах. Они были потушены. Кроме того, в Тернейском округе удалось локализовать лесной пожар площадью 40 га. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В тушении участвовали больше 110 человек и 20 единиц техники. В регионе продолжается пожароопасный сезон, действует режим повышенной готовности. В Партизанском, Уссурийском, Хасанском и Ольгинском районах ввели особый противопожарный режим.

1 ноября пожароопасный сезон завершился в лесах Саратовской области. Соответствующее решение принято в связи с понижением среднесуточной температуры и выпадением осадков.