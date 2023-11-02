Больше 110 человек заразились клещевыми инфекциями в Забайкалье

С начала 2023 года 118 человек заразились клещевыми инфекциями в Забайкальском крае. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Клещевой энцефалит диагностировали у 49 человек, еще 64 жителя региона заразились боррелиозом. У четырех человек диагностировали риккетсиоз, у одного — гранулоцитарный анаплазмоз.

Всего с укусами клещей в медицинские учреждения обратились 2992 человека, в их числе 941 ребенок. По сравнению с 2022 годом активность вредителей выросла. Прививки против энцефалита сделали больше 26,2 тыс. человек.

В Иркутской области в 2023 году зарегистрировано два летальных случая клещевого энцефалита. Всего заболевание выявили у 81 человека.