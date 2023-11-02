Строящуюся федеральную трассу М-12 решили продлить до Тюмени

Платную трассу М-12, которая строится между Москвой и Екатеринбургом, решили продлить до Тюмени и переименовать в М-12 «Восток». Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабинета министров в четверг, 2 ноября.

Продление магистрали М-12 обеспечат за счет включения в ее состав участка автодороги М-7 «Волга» Казань – Дюртюли. Также в состав трассы войдут участок Дюртюли – Ачит, участок Ачит – Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург и автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург – Тюмень.

Работы по продлению М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Проект планируют завершить уже в 2024 году. Как отмечает ИА «Ура.ру», теперь во всех официальных документах маршрут М-12 «Восток» должен излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.

Строительство платной трассы обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами и придаст экономике дополнительный импульс. В том числе между Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан. М-12 «Восток» станет частью перспективного маршрута «Россия» (Запад – Восток) и будет способствовать расширению торговых каналов со странами Азии.