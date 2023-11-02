Машину разорвало надвое в результате ДТП в Самаре

В Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых машин. Об этом 2 ноября рассказал источник «Известий».

На выезде из города возле пересечения с Волжским и Ракитовским шоссе автомобиль ВАЗ-2114 при перестроении столкнулся с иномаркой Opel. Отечественный автомобиль врезался в бордюр и ударился о столб, из-за чего машину разорвало пополам.

27-летнего водителя «ВАЗа» доставили в больницу в тяжелом состоянии. Движение на Московском шоссе было перекрыто до выяснения обстоятельств аварии.

Ранее, 25 октября, произошло ДТП с автобусом в Челябинске, в котором пострадали 12 человек. Пассажирский автобус «ЛиАЗ» маршрута № 483 столкнулся с легковым автомобилем Peugeot, после чего автобус врезался в столб. С различными травмами были госпитализированы 11 человек, один отказался от медицинской помощи.