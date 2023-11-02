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Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали на Курильских островах

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Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали сейсмологи на острове Итуруп вечером 1 ноября. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на управление МЧС по Сахалинской области.

Очаг находился в 130 км к юго-востоку от села Буревестник. Он залегал на глубине 30 км. Подземные толчки ощутили жителей сел Рейдово и Китовое. Пострадавших и разрушений нет.

Угроза цунами в регионе объявлена не была. Оперативные группы осмотрели здания и сооружения на предмет скрытых повреждений.

30 октября землетрясение зарегистрировали у берегов Камчатки в Беринговом море. Магнитуда подземных толчков составила 5,2.

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