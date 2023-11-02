Турпоток в Самарской области вырос на треть

На территории Самарской области туристический поток с начала 2023 года увеличился на 27,5%. Согласно аналитике «Больших данных», он составил 2,5 млн человек. В 2022 году за тот же период он составил чуть более 2 млн человек.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, туризм должен стать одним из ключевых направлений повышения привлекательности региона и патриотического воспитания. Чаще всего в область приезжают туристы из Москвы, Оренбуржья, Подмосковья, Татарстана, Башкирии, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Саратовской и Свердловской областей.

В период с января по сентябрь объем трат туристов увеличился почти на 485 рублей и составил 19,5 млрд рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний доход туристов составляет 69 тыс. рублей. Продолжительность поездки в среднем составляет 5 суток.

Как уточняет НИА «Самара», пять лет назад Самарская область занимала лишь 23-е место в национальном туристическом рейтинге. Последние же два года она входит в топ-10.

Ранее сообщалось, что Самарская область, по данным Роскачества, уже обогнала Волгоградскую по площадям плодоносящих виноградников. В реестре виноградных насаждений семь виноградников.