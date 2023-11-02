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Индийская актриса-врач умерла на восьмом месяце беременности

Индийская актриса Доктор Прия умерла на восьмом месяце беременности
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Фото: соцсети
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Индийская актриса, известная под именем Доктор Прия, скончалась в возрасте 35 лет, будучи на восьмом месяце беременности. Об этом 1 ноября сообщил актер Кишор Сатья в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Доктор Прия умерла вчера от остановки сердца. Она была на восьмом месяце беременности. Ребенок находится в отделении интенсивной терапии», — написал он.

По его словам, Доктор Прия была в больнице на плановом осмотре, когда у нее внезапно произошел сердечный приступ. Других болезней у нее не было.

Доктор Прия была практикующим врачом в одной из больниц города Тривандрама. Она получила известность в малаяльском сегменте индийского телевидения благодаря роли в сериале Karuthamuthu.

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