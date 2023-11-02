Шесть беспилотников сбито и перехвачено над Крымом и Черным морем
Средства противовоздушной обороны (ПВО) 2 ноября перехватили пять украинских беспилотников над территорией Республики Крым и еще один уничтожили над Черным морем. Об этом сообщают в Минобороны России.
«Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Ред.)», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.
В министерстве уточнили, что противник использовал беспилотники самолетного типа.
Накануне, 1 ноября, российская ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Белгородской областью. Первый беспилотник был сбит около 12:45, второй — примерно в 14:00, а третий — приблизительно в 18:10.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.