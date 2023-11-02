Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за надвигающегося циклона

Синоптики прогнозируют значительное изменение погодных условий из-за надвигающегося циклона в Приморском крае. Штормовое предупреждение объявлено на 6 и 7 ноября.

Циклон зародился над акваторией Желтого моря и подойдет к Владивостоку в начале следующей недели. На регион обрушатся сильные дожди. В тыл циклона будет поступать холодная воздушная масса с вторичными атмосферными фронтами. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

6 ноября вечером ожидается падение температуры. Во Владивостоке похолодает до –4 градусов, у Пограничного — до –10 градусов. В то же время с запада на восток на Приморье будет наступать снег с метелью, ожидается образование гололедицы. Снег продолжится в северных и центральных районах региона до 7 ноября.

Дорожные и коммунальные службы подготовлены к изменению погодных условий. Жителям Приморья рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов, не выходить на рыбалку. Автомобилистов просят не препятствовать работе снегоуборочной техники.