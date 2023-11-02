В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура

На территории Запорожской области, которую в настоящее время контролируют украинские власти, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом 2 ноября сообщил глава подчиненной Киеву военной администрации Юрий Малашко.

«Пришло <…> уведомление о разрушении <…> объектов инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.

Какие конкретно объекты и сколько их, чиновник не уточнил. Известно, что минувшей ночью в контролируемых Украиной районах Запорожской области действовала воздушная тревога.

Ранее, 30 октября, издание «Страна.ua» сообщило, что в Херсонской области подконтрольный Киеву город Берислав оказался без света из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. Уточнялось, что объект был поврежден в результате удара по нему.

В тот же день глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. По его словам, там произошел «мощный объемный взрыв».

Комментариев Минобороны России по этому поводу не поступало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.