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Единственный в Томской области зоопарк приобрел тигренка Зевса

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Зоопарк Северска Томской области приобрел амурского тигренка по кличке Зевс. Его купили у Барнаульского зоопарка. Хищник уже прибыл в новый дом и проходит адаптацию.

РИА «Томск» напоминает, что в августе в Северском зоопарке умер от старости амурский тигр Лотос. Ему было 17 лет.

Старший научный сотрудник Северского природного парка Марина Яковлева рассказала агентству, что Зевсу 7 месяцев, поэтому, если кто-то подходит к клетке, он тут же убегает в домик. Месяца через 2–3 он должен адаптироваться.

Купить тигренка помогли городские власти. Северскому природному парку, к которому относится зоопарк, в этом году исполняется 70 лет, поэтому администрация решила внепланово помочь ему. Тигренка купили у Барнаульского зоопарка, так как у северчан с ним давнее партнерство.

Тигр перезимует в утепленном домике. Главное блюдо в его рационе — мясо, которого уходит до 12 кг в день. Также Зевсу необходимы яйца, молоко и периодически кролики, которых выращивают специально для этих целей.

Амурские тигры занесены в Красную книгу РФ. В начале 2022 года их численность на территории России составляла около 600 особей.

Ранее, в конце сентября, президент РФ Владимир Путин поблагодарил ученых, биологов, егерей и волонтеров за создание условий для безопасного проживания популяции амурского тигра на территории России.

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