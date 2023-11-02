Рисунки местных животных появились на остановках на Алтае

В Усть-Кане в Республике Алтай на остановках появились тематические рисунки. На них изображены животные, которые живут в лесах горного Алтая.

Так, на стенах конструкций можно увидеть изображения лося, косули, козерога, медведя, аргали, уточняет altapress.ru.

В этом году в Усть-Кане появилось несколько новых улиц, а облик населенного пункта дополнили необычные остановки.

Ранее сообщалось, что в 2024–2025 годах Минприроды планирует создать порядка 10 ООПТ федерального значения, в том числе в Республике Алтай.