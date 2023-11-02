Реклама
Прямой эфир
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
ООН сообщила о переполненных людьми укрытиях в секторе Газа
Экономика
Правительство выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей
Мир
В Эстонии пригрозили депортацией за принятие гражданства РФ
Мир
В США хотят принять меры против военно-технического сотрудничества РФ и КНДР
Экономика
Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель
Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии

Итоги премии «МедиаБренд» подвели в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве подвели итоги XI конкурса российской премии в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна «МедиаБренд». Награждение победителей состоялось в среду, 1 ноября.

Так, первое место в номинации «Лучшая видеопромокампания фильма или сериала» за проект «И снова здравствуйте» получил РЕН ТВ. Кроме того, телеканал взял золото в категории «Лучший проморолик познавательной программы» за «Самую народную программу» и «Самую полезную программу».

Также РЕН ТВ занял второе место в номинации «Самое смешное промо» за ролик к фильму «Марсианин». Еще одно серебро телеканал взял в категории «Лучший проморолик фильма или сериала иностранного производства» за промо к кинокартинам студии «Марвел». Также ему досталось третье место за лучший монтаж.

«Они сфокусированы на активной, интересующейся, любознательной аудитории, то есть это научно-популярное телевидение в лучшем понимании этого слова», — сказал директор по эфирному продвижению телеканала РЕН ТВ Василий Резниченко.

Также в рамках премии «МедиаБренд» сразу три высокие оценки жюри получил праздник выпускников «Алые паруса 2023» от Пятого канала. Проект стал лидером в номинациях «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital-среде», а также занял третье место в категории «Лучший проморолик развлекательной программы».

«Процесс сложен тем, что эта сфера — нейросети — только появилась. Мы пробовали разные методы, разные стили генерации. Мы их делали много, один за другим в течение двух или трех месяцев, у нас просто гигабайты материалов», — отметила начальник службы дизайна Пятого канала Надежда Фильчугова.

По словам генерального директора премии Регины Юркиной, региональные телеканалы из небольших городов способны делать оформление, которое конкурирует с оформлением на федеральных каналах.

Помимо этого сериал «Библиотекарь» от онлайн-кинотеатров more.tv и wink, который также был показан в эфире РЕН ТВ, занял первое место за «Лучшие титры фильма или сериала».

Не отстают и онлайн-кинотеатры. Художники компьютерной графики доказали: даже титры можно превратить в видеошедевр. Лучшим в этой категории стал сериал «Библиотекарь» от платформ more.tv и wink, который с успехом прошел и в эфире РЕН ТВ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023