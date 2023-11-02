Итоги премии «МедиаБренд» подвели в Москве

В Москве подвели итоги XI конкурса российской премии в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна «МедиаБренд». Награждение победителей состоялось в среду, 1 ноября.

Так, первое место в номинации «Лучшая видеопромокампания фильма или сериала» за проект «И снова здравствуйте» получил РЕН ТВ. Кроме того, телеканал взял золото в категории «Лучший проморолик познавательной программы» за «Самую народную программу» и «Самую полезную программу».

Также РЕН ТВ занял второе место в номинации «Самое смешное промо» за ролик к фильму «Марсианин». Еще одно серебро телеканал взял в категории «Лучший проморолик фильма или сериала иностранного производства» за промо к кинокартинам студии «Марвел». Также ему досталось третье место за лучший монтаж.

«Они сфокусированы на активной, интересующейся, любознательной аудитории, то есть это научно-популярное телевидение в лучшем понимании этого слова», — сказал директор по эфирному продвижению телеканала РЕН ТВ Василий Резниченко.

Также в рамках премии «МедиаБренд» сразу три высокие оценки жюри получил праздник выпускников «Алые паруса – 2023» от Пятого канала. Проект стал лидером в номинациях «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital-среде», а также занял третье место в категории «Лучший проморолик развлекательной программы».

«Процесс сложен тем, что эта сфера — нейросети — только появилась. Мы пробовали разные методы, разные стили генерации. Мы их делали много, один за другим в течение двух или трех месяцев, у нас просто гигабайты материалов», — отметила начальник службы дизайна Пятого канала Надежда Фильчугова.

По словам генерального директора премии Регины Юркиной, региональные телеканалы из небольших городов способны делать оформление, которое конкурирует с оформлением на федеральных каналах.

Помимо этого сериал «Библиотекарь» от онлайн-кинотеатров more.tv и wink, который также был показан в эфире РЕН ТВ, занял первое место за «Лучшие титры фильма или сериала».

Не отстают и онлайн-кинотеатры. Художники компьютерной графики доказали: даже титры можно превратить в видеошедевр. Лучшим в этой категории стал сериал «Библиотекарь» от платформ more.tv и wink, который с успехом прошел и в эфире РЕН ТВ.