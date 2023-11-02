В центре Москвы появится новая городская площадь

В Москве на Лужнецкой набережной появится новая городская площадь. Об этом 1 ноября сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что площадь станет центральным общественным пространством для жилого комплекса, строительство которого ведется в районе Хамовники рядом с олимпийским спорткомплексом «Лужники». Проект планируется реализовать в 2026 году, отмечает телеканал «360». Продуманное функциональное зонирование площади поможет разнообразить варианты времяпрепровождения: кафе и рестораны, торговая галерея, места для работы и проведения деловых встреч, благоустроенный бульвар для пеших прогулок, выставочные пространства и т.д., пишет агентство городских новостей «Москва».

С новой площади, по словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, будет открываться прекрасный вид на набережную Москвы-реки. В самом центре установят авторскую арт-инсталляцию. По мнению архитектора, появление новой многофункциональной территории увеличит число посетителей Лужнецкой набережной на 30%, сообщает «Москва 24».

Также 1 ноября мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны «Южный порт». По его словам, будет реорганизована территория площадью 65 га в Печатниках, в том числе по программе комплексного развития территорий (КРТ), пишет НСН. Там построят гостиницы, магазины, научные, производственные и офисные комплексы.

Кроме того, на северо-западе и западе Москвы построят производства, офисы, жилые дома и другую недвижимость. Строительство будет происходить на месте старых нежилых зданий в районах Солнцево и Митино.