Три человека пострадали в ДТП на трассе в Амурской области
Два легковых автомобиля столкнулись на заснеженной трассе в Амурской области. Травмы получили три человека.
Авария произошла утром 2 ноября на дороге «Подъезд к г. Благовещенск». По данным Амурской службы новостей, столкнулись машины Toyota Corolla Fielder и Suzuki Escudo. В ГИБДД отмечают, что причиной аварии мог стать неверный выбор скорости движения в сложных погодных условиях.
За первую половину дня в Благовещенске и Благовещенском округе произошло 16 ДТП, вызванных снегопадом. Люди пострадали только в одной аварии.
Ранее в этот день в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись 15 автомобилей. Машины получили повреждения, но никто не пострадал.