В пресс-центре МИЦ «Известия» рассазывают о погоде на ноябрьские праздники. Трансляция
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» рассазывают о погоде на ноябрьские праздники. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 2 ноября, проходит пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Какой будет погода в праздничные дни? Где ожидаются опасные природные явления? Какие климатические аномалии зафиксированы в первой половине осени? Каков прогноз на предзимье?
Ранее, 1 ноября, Роман Вильфанд сообщил, что в этот день температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса.