В пресс-центре МИЦ «Известия» рассазывают о погоде на ноябрьские праздники. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 2 ноября, проходит пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Какой будет погода в праздничные дни? Где ожидаются опасные природные явления? Какие климатические аномалии зафиксированы в первой половине осени? Каков прогноз на предзимье?

Ранее, 1 ноября, Роман Вильфанд сообщил, что в этот день температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса.