Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил бывшему бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову на просьбу простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. 1 ноября он заверил, что наказание понесут те, кто совершал противоправные действия.

«За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. Давайте пусть ответят те, кто под шумок громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, наверное, для того чтобы бросать эти камни в сотрудников», — сказал Меликов журналистам.

Губернатор отметил, что лично знаком с Нурмагомедовым, и допустил, что он не понял весь контекст сделанных им ранее заявлений.

«А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать, что ли? Нет конечно. Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — сказал Меликов.

Ранее, 1 ноября, Нурмагомедов призвал простить и не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он сделал репост обращения чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова с просьбой смягчить ответственность для «молодых ребят» до административной и наказать тех, кто организовывал беспорядки через Telegram-каналы.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По данным регионального минздрава, в результате пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. По информации главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, установлены личности 150 участников беспорядков, 83 человека уже задержаны. 31 октября стало известно, что суд в Дагестане арестовал пятерых участников беспорядков.

30 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Также российский лидер заявил о предпринимаемых извне попытках дестабилизации и раскола российского общества.

Позже, 31 октября, Меликов сообщил о полном восстановлении работы аэропорта Махачкалы, а также о том, что рычаги управления толпой были далеко за пределами республики. В тот же день стало известно, что суд в Дагестане арестовал пятерых участников массовых беспорядков.

Также 31 октября депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров оценил сумму причиненного аэропорту ущерба более чем в 285 млн рублей.