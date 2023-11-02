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Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с пранкерами

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал нынешнюю главу кабинета Джорджу Мелони за разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) . Об этом он заявил 1 ноября в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Было неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом. Но содержание этого разговора смущает меня еще больше», — заявил Конте.

Политик уличил Мелони в том, что ее оценка конфликта на Украине, которую она высказала пранкерам, расходится с той, которую она представляет своим согражданам.

«Наша премьер описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте. То есть она дает описание конфликта совершенно другое от того, что она дает итальянцам, общественному мнению и представителям народа», — отметил Конте.

По его словам, Мелони признает, что не видит другого выхода из ситуации, кроме переговоров, а конфликт России и Украины может продлиться годами. Конте обвинил премьер-министра в том, что она не нашла в себе смелости обсудить альтернативную позицию Италии, за что теперь вынуждены расплачиваться европейцы и украинцы.

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Ранее, 1 ноября, пранкеры Вован и Лексус провели разговор с Мелони от лица африканского чиновника. Она признала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины ничего не изменило и многие устали от конфликта в стране. Мелони добавила, что у нее есть «некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией», но она ждет подходящего момента, чтобы попытаться их представить.

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