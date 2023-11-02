Госдеп: США обеспечат участие России в саммите АТЭС, но с учетом санкций

США обеспечат надлежащее участие делегации России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом введенных санкций. Об этом в среду, 2 ноября, заявили в американском Госдепартаменте агентству «РИА Новости».

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», — цитирует издание слова источника.

Особо в Госдепе подчеркнули, что участие РФ в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе с учетом санкций.

Информации касательно состава российской делегации у источника нет.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

Ранее, 16 октября, чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Барский заявил, что Россия не собирается «хлопать дверью» и выходить из АТЭС из-за отказа США пригласить страну на саммит. Кроме того, он отметил, что такой подход США при принятии решения об уровне представленности РФ на мероприятии будет учитываться.

До этого, 2 октября, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Он отметил, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Миллер добавил, что США будут исполнять все обязательства как принимающая сторона саммита АТЭС, но также страна будет соблюдать все свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений.