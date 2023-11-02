Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции

Министерство иностранных дел Украины потребовало у Турции объяснения по поводу участия в заседании международной организации «Объединенные города и местные власти» делегации Ялты. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает издание «Страна.ua».

«МИД Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской администрации в Ялте», — говорится в материале издания со ссылкой на пресс-секретаря МИДа Олега Николенко.

По данным издания, стороны обсуждали возможность заключения побратимских отношений Ялты с муниципальным районом Стамбула.

Ранее, 16 июня, сообщалось о назначении нового турецкого посла в Киеве, которым стал Мустафа Левент Билген. До этого он два года возглавлял дипмиссию Турции в ОАЭ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Отдельные западные политические деятели также отмечают принадлежность полуострова России. В их числе лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, член палаты лордов Великобритании Ричард Балф и др.