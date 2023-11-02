Конфликт на Ближнем Востоке назвали воплощением худших кошмаров Зеленского

Палестино-израильский конфликт воплотил в себе все худшие опасения президента Украины Владимира Зеленского, поскольку теперь деньги Запада в большей мере будут направлены на спасение Иерусалима, а не Киева. Такую точку зрения высказал китайский военный писатель Чэнь Си в статье для портала Sohu во вторник, 31 октября.

«Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю, который, в конце концов, гораздо важнее для Вашингтона, чем страна в Восточной Европе», — написал автор материала.

Чэнь Си предположил, что Зеленский мог подозревать, что Вашингтон использует подвернувшуюся возможность для полного отстранения от Киева, который стал для Штатов проблемным. И здесь опасения украинского президента тоже оправдались.

Автор статьи напомнил о намерении спикера палаты представителей США Майка Джонсона выделить помощь Израилю в отдельный законопроект, что окончательно подтвердило бы тот факт, что Украина у Запада больше не в приоритете. Если учесть, что в запросе президента США Джо Байдена на первом месте в списке финансирования стоят именно нужды Киева, то желание сместить приоритет с Украины на Израиль — это единственная объяснимая причина возникновения законопроекта Джонсона.

«А вполне возможно, что именно этого Байден и добивался: он предложил выделить слишком много денег, чтобы продемонстрировать сильную поддержку Зеленского, но на самом деле не хотел, чтобы законопроект был принят», — предположил Чэнь Си.

Автор также озвучил мнение, что Вашингтон предаст Киев, как только Украина перестанет быть выгодна для Штатов.

Ранее, 30 октября, политолог-американист Малек Дудаков назвал ряд причин, по которым американцев больше не интересует помощь Украине. Среди них усталость общества от конфликта, провал украинского контрнаступления, политическая динамика в Вашингтоне, а также переключение внимания на конфликт в Израиле.

27 октября американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор пришел к выводу, что в скором времени США, потеряв интерес к Украине, перестанут помогать Киеву. Он добавил, что большинство американцев не интересуются внешней политикой, поэтому «сменить тему» у Вашингтона получится быстро.

26 октября новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американцы требуют отчетности за потраченные доллары на поддержку Украины. Комментируя запрос Белого дома к конгрессу на дополнительные бюджетные ассигнования на новый финансовый год, в частности на оказание помощи Украине и Израилю, спикер призвал разделить эти пакеты помощи.

20 октября Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.