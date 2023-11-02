Уголовное дело за взятку возбудили в отношении депутата красноярского заксобрания

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан правоохранителями по делу о взяточничестве. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, установлено, что в период с декабря 2016 года по май 2017 года в Красноярске фигурант, используя свои полномочия, под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия города Красноярска, получил взятку в особо крупном размере за сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание иных благоприятных условий для деятельности предприятия», ― сказано в заявлении правоохранителей.

По информации «РИА Новости», задержанным является депутат Александр Глисков.

Ранее, 1 ноября, Госдума досрочно лишила полномочий депутата Вадима Белоусова. В 2022 году Белоусов был осужден на 10 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в 3,25 млрд рублей.

По данным следствия, с мая 2010 года по январь 2014-го политик вместе с другими фигурантами дела получали незаконные средства от предпринимателей, занятых в дорожном строительстве, и оказывали им покровительство в сфере госзаказов. При этом Белоусов не признал вины.