На краснолиманском направлении совместно действуют расчеты 82-миллиметровых минометов «Поднос» и бесшумного носимого миномета «Галл» группировки войск «Центр». Кадры боевой работы расчетов предоставило Минобороны в четверг, 2 ноября.

На линии боевого соприкосновения с противником артиллерийские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) продолжают выполнять боевые задачи на минимальных дистанциях от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расчеты 82-миллиметровых минометов «Поднос» ведут беспокоящий огонь с различных замаскированных позиций по маршрутам ротации, подвоза боеприпасов и точек эвакуации противника. Военнослужащие подходят на удаление около 2–3 км от позиций украинских солдат.

«Работаем по блиндажам, по пехоте, по точкам эвакуации. У врага была ротация, и нам поступил приказ. Мы отработали по ротации, там 8–10 человек [понес потери противник]. Цели получаем от корректировщика. Корректировщики дают цель, и мы уже отрабатываем», — поделился командир миномета с позывным Наколка.

В это же время, действуя за линией фронта на удалении от противника максимум в один километр, минометчики подразделений спецназа ЦВО используют бесшумные минометы «Галл», отрабатывая по пулеметным гнездам, снайперским лежкам и подготовленным площадкам взлета беспилотных летательных аппаратов, оставаясь незамеченными для противника. Корректировку огня и объективный контроль огневого поражения осуществляют беспилотные летательные аппараты.

Ранее, 31 октября, Минобороны предоставило видео, на котором ивановские десантники ликвидируют опорный пункт противника в районе Артемовска.

28 октября заместитель командира минометного взвода с позывным Струна рассказал, что расчет миномета «Василек» добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) уничтожил колонну из автомобилей ВСУ под Соледаром. Военнослужащий отметил, что расчет миномета «Василек» на указанном участке фронта работает ежедневно, днем и ночью. Корректируют работу орудия с помощью беспилотников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.