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В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Мэрия Вашингтона объявила о старте пилотного проекта, в рамках которого горожане бесплатно получат электронные маячки для установки в автомобилях. Это, по мнению администрации столицы США, поможет быстрее раскрывать преступления с угонами авто, заявила мэр Вашингтона Мюриэль Баузер в социальной сети X.

Известно, что в городском проекте по снижению количества автоугонов с помощью трекеров участвуют владельцы машин из шести районов столицы, где наблюдается самое большое число краж.

Как отметили журналисты Daily Mail, бесплатные трекеры будут раздаваться на трех различных мероприятиях, проводимых с 7 по 9 ноября. Жители должны будут предъявить документы, подтверждающие место жительства.

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Ранее, 22 октября, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ― самая опасная столица в мире. Бывший американский лидер добавил, что займется благоустройством города и восстановит его прежний вид, если одержит победу на грядущих президентских выборах.

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