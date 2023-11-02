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Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили полевые позиции и технику ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России на донецком направлении в зоне проведения спецоперации в четверг, 2 ноября.

В результате работы штурмовиков были ликвидированы замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских военных. Пуски ракет по целям выполнялись парами с малых высот. Кроме того, в завершении полета были выпущены тепловые ловушки.

Истребители успешно вернулись на аэродром вылета, где самолеты осмотрели специалисты инженерно-технического состава. После необходимого обслуживания Су-25 были подготовлены к следующему боевому вылету.

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Ранее, 1 ноября, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) истребительная авиация ВКС сбила два украинских самолета Су-27. Это произошло неподалеку от населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка.

Перед этим, 28 октября, в Минобороны также сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки также сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины у населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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