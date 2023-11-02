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В Москве показали созданный совместно с нейросетью спектакль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Премьера спектакля «Пиросмани. Праздник одиночества» на основе пьесы Вадима Коростылева о последних днях жизни художника состоится в театре МОСТ 2 ноября. Постановка Георгия Долмазяна необычна тем, что декорации и костюмы создала нейросеть, основываясь на самых известных картинах Нико Пиросмани. «Известия» побывали на предпремьерном показе.

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Создавать сцену с помощью искусственного интеллекта, признался режиссер, непросто, ведь быть художником пространства гораздо тяжелее, чем просто художником, считает Долмазян. В ход шли такие запросы, как «пустое пространство», «пространство одиночества», «человек в последний день своей жизни», «бесконечное пространство».

«Это не было ничем из серии «а давайте сделаем спектакль с использованием нейросети, чтобы просто ее использовать». Если бы мы шли по этому пути, то эта идея была бы провальной. Уникальная история художника требовала столь же уникального решения, чтобы ее рассказать. Нейросеть обучалась прямо в процессе создания постановки: сначала команда отправляла в «Шедеврум» (сервис «Яндекса») запросы, связанные со стенографической составляющей, и уже потом занялись костюмами», — поделился Долмазян в беседе с «Известиями».

Он рассказал, что нейросеть придумывала сцену около двух с половиной или трех месяцев. С костюмами было быстрее: к этому моменту ИИ уже развился достаточно. Режиссер добавил, что воплощением костюмов из цифры в реальность занималась большая команда — около 25 человек.

Как отметил директор по развитию ИИ «Яндекса» Александр Крайнов, нейросеть «видела миллионы различных изображений, и какие из них и как на нее повлияли, сказать тяжело».

«Это не то что лотерея, это комбинация всего и сразу. Попросите человека нарисовать прекрасный цветок и спросите у него, где он его видел. Он ответит: «Не знаю». Так и нейросеть. Ее насмотренность — это не подражание чему-то отдельному, это подражание всему», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вот ИИ всё: в Москве показали созданный совместно с нейросетью спектакль

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