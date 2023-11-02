Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией

Сейчас на Украине наиболее благоприятный момент для того, чтобы начать мирные переговоры между Киевом и Москвой. Об этом заявил в интервью для телеканала Fox Business сенатор-республиканец от Алабамы Томми Тубервиль во вторник, 31 октября.

Он заметил, что в настоящее время на помощь Киеву уходит слишком много денег из бюджета США, и Украина продолжает противостоять России за деньги американских налогоплательщиков. По мнению сенатора, необходимо поставить точку в этом конфликте.

«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить всё это, потому что там уже сложилась патовая ситуация. <…> Никаких причин продолжать его нет», — высказал свою позицию Тубервиль.

В то же время в вопросе палестино-израильского конфликта сенатор занял иную точку зрения. Тубервиль убежден, что палестинское движение ХАМАС зашло «слишком далеко». По его мнению, Вашингтон должен помочь давнему союзнику. Сенатор одобрил выделение средств из бюджета США в поддержку и ради обеспечения национальной безопасности Израиля.

Ранее, 31 октября, помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун заявил, что Китай продолжит добиваться мирного урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, Китай будет продолжать настаивать на необходимости деэскалации, а также на решении проблем посредством диалога.

Перед этим, 29 октября, бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что Вашингтон и европейские страны должны настоять на решении Киева пойти на переговоры с Москвой для достижения мира. Последствия продолжения конфликта могут оказаться фатальными для Запада.

27 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к украинцам с призывом сесть за стол переговоров без предварительных условий. Он отметил, что для этого нужно прекратить продвижение войск и любое ведение боевых действий.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.