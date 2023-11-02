Пассажиры задержанного на 14 часов рейса с Кубы прилетели в Москву

Пассажиры рейса авиакомпании «Россия» из кубинского Варадеро, которые ожидали вылета более 14 часов, в четверг, 2 ноября, прилетели в Москву. Туристы поделились с «Известиями» деталями задержки.

Прилетевшие рассказывают, что никакой определенности не было. Один из туристов поделился, что в целом обстановка была спокойная, но были моменты, когда ситуация накалялась.

«Сидели, ничего не понимали, спрашивали, никакой определенности не давали. Все в основном спокойно сидели, но было уже, когда-то накалялось, что люди не готовы были больше ждать», — рассказал турист Максим.

Также пассажиры отметили, что очень бы хотели, чтобы им возместили ущерб.

Пассажиры рейса пробыли в кубинском аэропорту около 15 часов. Предположительно, причиной задержки стала техническая неполадка.

Ранее, 1 ноября, источник «Известий» сообщил, что пассажиры не могут вылететь с кубинского курорта из-за задержки рейса. Пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков объяснил, что изначально задержка произошла по техническим причинам, а затем из-за окончания рабочего времени экипажа. Позже один из пассажиров рассказал «Известиям», что ожидание рейса составляет почти 14 часов.