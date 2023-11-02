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Вулкан Эбеко дважды выбросил в воздух пепел на высоту около 3 км

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Фото: Управление МЧС РФ по Сахалинской области
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В течение суток на вулкане Эбеко на Большой Курильской гряде были зафиксированы сразу два выброса пепла. Их высота составила 2,5 км. Об этом сообщили на сайте в главном управлении (ГУ) МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на Сахалинскую группу оперативного реагирования на вулканические извержения.

Говорится также, что пепловый шлейф распространится на северо-восток на расстояние около 5 км.

Запах сероводорода не ощущался, угрозы жизни людей нет.

Вулкан Эбеко расположен на острове Парамушир, в северной части хребта Вернадского, и составляет в высоту 1156 м.

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Ранее, 21 сентября, Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км. Шлейф в тот день распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км.

Ранее пепловый выброс на вулкане Эбеко фиксировался 11 сентября, тогда пепел поднялся на высоту 3,5 км над уровнем моря.

Вулкан Эбеко активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану «оранжевый» цветовой код опасности.

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